Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurdu
Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2027'ye dek süren sözleşmeye imza attı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester City'den Ferran Torres'i transfer ettiğini duyurdu.
Katalan devi, 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2027'ye dek süren sözleşme imzaladı.
Barça'nın Premier Lig şampiyonuna bu transfer için 55 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Transfer bedeli, bonuslarla birlikte 65 milyonu bulabilecek.
Geçtiğimiz sezon Valencia'dan Manchester City'ye 28 milyon Euro karşılığında transfer olan İspanyol kanat oyuncusu, İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta 16 gol atarken 4 de asist katkısı verdi.
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