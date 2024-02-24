Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:14
Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Jose Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

BARCELONA - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Getafe ise deplasmanda karşılaştığı Villarreal ile 1-1 berabere kalmıştı.   


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