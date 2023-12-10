Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etmişti.
Girona ise kendi sahasında oynadığı Valencia mücadelesinden 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Bahçeli'den sert sözler
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- 'Cumhuriyet düşmanı, ağalık yanlısı, hilafetçi...'
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- Patronlar satıyor!