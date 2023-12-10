Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 10.12.2023 - 13:11

İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.



BARCELONA - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etmişti.

Girona ise kendi sahasında oynadığı Valencia mücadelesinden 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.