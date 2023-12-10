Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:11
Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etmişti.

Girona ise kendi sahasında oynadığı Valencia mücadelesinden 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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