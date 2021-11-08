Barcelona ile Manchester City, takas yapmaya hazırlanıyor
La Liga ekiplerinden Barcelona ile Premier Lig devi Manchester City, büyük bir takasa hazırlanıyor.
Avrupa'nın iki büyük kulübü Barcelona ve Manchester City, transfer döneminde dev bir takas için masaya oturuyor.
El Nacional gazetesinin haberine göre Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola uzun yıllar formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı Barcelona'dan bir yıldızı gözüne kestirdi. Guardiola'nın karşısında ise eski öğrencisi Xavi Hernandez var.
Manchester City, Barcelona'dan Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak isterken Hollandalı yıldızın karşılığında Raheem Sterling, Camp Nou'ya taşınacak. İddiaya göre Manchester City, Frenkie de Jong karşılığında Sterling'in dışında bir miktar para ödemeyi de kabul etti.
Buna göre İngiliz devi, Katalan devine 20 milyon Avro'luk bir ücret ödeyecek ve Hollandalı futbolcunun transferini noktalayacak.
Uzun süredir formasından uzak kalan Raheem Sterling halihazırda City'den çıkış yolu arıyor. Yıldız futbolcu son dönemde Guardiola ile birkaç sözlü tartışma da yaşadı. Uzun süredir Barcelona'nın radarında olan Sterling bu transfere sıcak bakıyor.
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