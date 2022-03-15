Barcelona maçı öncesi Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'dan iddialı sözler: Şansımız yüzde 60

15 Mart 2022 Salı, 20:02

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barcelona maçı öncesi Radyospor'a konuştu. Kırmızı dev maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Nihat Kırmızı, 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile oynayacakları kritik UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını yorumladı.

Barcelona'yı elemek istediklerini söyleyen Kırmızı, "Perşembe günü oynayacağımız Barcelona maçında muhakkak turu geçen taraf biz olmak istiyoruz. 90 dakika, belki 120 dakika veya penaltılarda turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçme şansımızı yüzde 51 olarak görüyorduk. Tabii İstanbul’a avantajlı geldiğimiz için şansımızı yüzde 55-60'a çıkardık" ifadelerini kullandı.

DOMENEC TORRENT'E GÜVEN TAM

Kırmızı, Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'e güvendiklerini ve İspanyol çalıştırıcının iyi bir teknik direktör olduğunu söyledi:

"Torrent, takımın başına geldiğinden beri iyi hava kattı. Daha önce maçlarda 2-0 önde olmamıza rağmen karşılaşmayı berabere veya yenik duruma düşüyorduk. Şimdi ise sonradan maçı çevirebiliyoruz. Bunları görünce Torrent'in iyi teknik adam olduğunu görüyoruz."

Derbiyi yorumlayan Nihat Kırmızı, "Beşiktaş maçına Aslanlar gibi çıkıp oynadık. 90 dakika oynadık ve kapandı. Artık yolumuza bakıyoruz. Beşiktaş tarafı için de aynı şey geçerlidir" dedi.