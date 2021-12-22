Barcelona, Manchester City'nin yıldız oyuncusuyla 65 milyon Euro'ya anlaşmak üzere

22 Aralık 2021 Çarşamba, 18:41

Barcelona'nın bir süredir adı transfer gündeminde yer alan Ferran Torres için anlaşma sağladığı İspanyol medyası tarafından öne sürüldü.

Mundo Deportivo'nın haberine göre; Barcelona, Manchester City'de forma giyen İspanyol kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

Sitenin kaynakları aracılığı ile iki kulüpten de teyit aldığı aktarılırken, Katalan ekibinin bu transfer için kasasından 55 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödeyeceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Valencia'dan Manchester City'ye 28 milyon Euro karşılığında transfer olan İspanyol kanat oyuncusu, şu ana kadar İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta 16 gol atarken 4 de asist katkısı verdi.