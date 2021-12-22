Benjamin Mendy için bir tecavüz davası daha: Toplam sayı 7'ye yükseldi
Manchester City'nin Fransız sol beki Mendy'ye yöneltilen tecavüz suçlamalarına yenisi eklendi. Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması beklenirken, Liverpool'da cezaevinde tutulan oyuncu için toplam davasayısı 7'ye yükseldi.
Son dönemde tecavüz davalarıyla gündemde olan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy için bir suçlama daha geldi. Son çıkan suçlamanın ardından Fransız oyuncuya açılan tecavüz davalarının sayısı 7'ye yükseldi.
Mendy'ye yöneltilen suçlamaların, 16 yaş üstü dört kişiyle ilgili olduğu aktarıldı. Öte yandan 40 yaşındaki müşterek sanık Louis Saha Matturie, altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor. Aleyhindeki suçlamaların, 16 yaşın üzerindeki dört şikayetçiyle ilgili ve Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.
Fransız oyuncu Mendy ekim ayında bir kadına üç kez tecavüz etmekle suçlandı. 27 yaşındaki oyuncu iddiaya göre, Ağustos ayında polisten kefaletle çıkarken ikinci bir kadına tecavüz etti. Fransız oyuncu ayrıca Ocak 2021'in başlarında cinsel saldırı ile suçlanıyor. Mendy, geçen ay iki tecavüz suçlamasıyla daha suçlandı.
Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını açıklamıştı.
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