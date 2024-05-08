Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, EuroLeague play-off turu çeyrek final beşinci maçında kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:57
Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de heyecan sürüyor.

Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, kendi evinde Christos Pappas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Beşinci maçta galip gelen ekibin Almanya'da düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazanacağı seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor.


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