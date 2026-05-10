10.05.2026 11:26:00
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ve Real Madrid karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede lider Barcelona, rakibinin 11 puan önünde sahaya çıkacak.

Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Lopez, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, F.Garcia, Huijsen, Rüdiger, Alexander Arnold, Bellingham, Camavinga, Thiago, Vinicius Jr, Brahim, Gonzalo.

REAL MADRID'DE 7 EKSİK 

Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

BARCELONA'DA 2 EKSİK

Barcelona'da ise Lamine Yamal ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

