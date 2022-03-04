Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, Academica’nın geçici teknik direktörü oldu
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Hugo Almeida, Portekiz ekiplerinden Academica’nın geçici teknik direktörü oldu.
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica’nın geçici teknik direktörü oldu.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Pedro Duarte ile yollarını ayırmasının ardından Academica, geçici olarak takımın başına Hugo Almeida'yı getirdi. Yeni teknik direktör ile ilgili karar verilinceye kadar Portekizli ismin takımı çalıştırması bekleniyor.
İddialara göre kulüp tarafından alınmış kesin bir karar bulunmamakla birlikte Hugo Almeida'nın sezon sonuna kadar takımın başında kalma olasılığı da bulunuyor.
37 yaşındaki eski futbolcu teknik ekipte Pedro Duarte'nin yardımcılık görevini yürütüyordu. Portekiz 2. Ligi'nde yer alan Academica 14 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
2011-14 seneleri arasında Beşiktaş forması giyen Almeida, siyah-beyazlı forma ile 110 maça çıkarken 47 gol ve 20 asistlik performansa imza atmıştı.
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