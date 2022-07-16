Barcelona, Robert Lewandowski transferini resmen duyurdu
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi için Alman kulüp Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Robert Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Almanya Ligi (Bundesliga), 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.
Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.
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