Robert Lewandowski resmen Barcelona’da
Alman kulüp Bayern Münih, takımdan ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) devi Bayern Münih, 2012 yılından bu yana takımın formasını giyen Robert Lewandowski’nin İspanya La Liga ekibi Barcelona’ya transfer olduğunu açıkladı.
Geçen sezon sonunda milli takım kampında Bayern Münih’ten ayrılmak istediğini açıklayan Polonyalı golcünün bu sözleri Avrupa transfer piyasasını karıştırmıştı.
ERLING HAALAND, KARARINI ETKİLEDİ
Kendisi yerine Haaland’ın transfer edilmek istendiğini öğrendikten sonra 8 yıl boyunca forma giydiği Alman devine tepki gösteren Lewandowski, Barcelona’ya gitmek istediğini açıklamıştı.
Bayern Münih, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu takımda tutmak istediğini ve bedavaya göndermeyeceğini duyurduktan sonra Barcelona’nın yaptığı iki teklifi reddetti. Ancak son yapılan son teklif 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus olunca transfer tamamlandı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu. Yıldız oyuncu bu sabah yapılan son antrenmana katılarak arkadaşlarıyla vedalaştı.
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