Barcelona sahasında kaybetti

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:46

İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in liderliğindeki Barcelona, kendi sahasında üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Ligin 32. haftasında konuk ettiği Cadiz'e 1-0 mağlup olan Barcelona, Rayo Vallecano'ya da mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk ekip Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 7. dakikada Alvaro Garcia attı.

Bu sonuçla Barcelona 63 puanla 2. sırada kaldı.

REAL MADRID'E 1 PUAN YETİYOR

La Liga'da 78 puanla lider olan Real Madrid, ligin 34. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Espanyol'dan 1 puan alması halinde 35. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano ise 40 puanla 11. sıraya yükseldi