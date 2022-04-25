Barcelona sahasında kaybetti
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 21. hafta erteleme maçında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'ya mağlup oldu. Ezeli rakibi Real Madrid ise şampiyonluktan 1 puan uzaklıkta yer alıyor.
İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in liderliğindeki Barcelona, kendi sahasında üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Ligin 32. haftasında konuk ettiği Cadiz'e 1-0 mağlup olan Barcelona, Rayo Vallecano'ya da mağlup oldu.
Karşılaşmada konuk ekip Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 7. dakikada Alvaro Garcia attı.
Bu sonuçla Barcelona 63 puanla 2. sırada kaldı.
REAL MADRID'E 1 PUAN YETİYOR
La Liga'da 78 puanla lider olan Real Madrid, ligin 34. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Espanyol'dan 1 puan alması halinde 35. lig şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano ise 40 puanla 11. sıraya yükseldi
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