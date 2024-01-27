Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:43
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BARCELONA - VİLLARREAL  MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etmişti. 

Villarreal ise sahasında Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı.  

barcelona haberleri villarreal haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid! Real Madrid 4-1 Barcelona

Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid! Real Madrid 4-1 Barcelona
Süper Kupa'da El Clasico eşleşmesi: Real Madrid'in finaldeki rakibi Barcelona!

Süper Kupa'da El Clasico eşleşmesi: Real Madrid'in finaldeki rakibi Barcelona!
Barcelona, kupada zorlanmadan turu aldı

Barcelona, kupada zorlanmadan turu aldı

En Çok Okunan Haberler