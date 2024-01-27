Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BARCELONA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etmişti.
Villarreal ise sahasında Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı.
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