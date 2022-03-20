Barcelona'da teknik direktör Xavi'den Lionel Messi'ye açık kapı
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, El Clasico öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Xavi, Messi ile ilgili gelen soru üzerine, sezon başında ekonomik sebeplerden dolayı takımdan ayrılan oyuncunun istediği zaman takıma dönebileceğini söyledi.
La Liga'da Real Madrid'le karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlük kariyerinin ilk El Clasico'suna çıkacak Xavi, çok özel ve zor bir maça çıkacaklarını belirterek karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Xavi, basın toplatınsında Messi'nin olası geri dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Messi tarihin en iyi oyuncusu ve ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık. Bu takıma ne zaman istiyorsa dönebilir. Büyük bir övgüyü hakediyor ve bu takıma kattıkları paha biçilemez. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam çünkü şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu."
La Liga'da topladığı 51 puanla Barcelona 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Katalan ekibi, Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Barcelona, yarı final için Eintracht Frankfurt'la mücadele edecek.
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