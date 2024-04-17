Barcelona'da Xavi'den sert tepki: 'Utanç verici'

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:03

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:03

Barcelona deplasmanda 3-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının rövanşında PSG'yi konuk etti. PSG'nin 4-1 kazanıp Barcelona'yı turnuva dışına ittiği maçta hakem Istvan Kovacs'ın kararları geceye damga vurdu.

Barcelona'nın 1-0 üstün olduğu maçın 29. dakikasında Ronald Araujo, son adam olarak Bradley Barcola'yı düşürdü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu dakikadan sonra maçın çehresi değişirken, PSG 40'ta Dembele ve 54'te Vitinha'nın bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

PSG TURU GEÇTİ

PSG'nin ikinci golünün hemen ardından orta sahada yaşanan bir pozisyonda hakem Kovacs, Barcelona aleyhina faul kararı verdi. Kararın ardından çılgına dönen Xavi, saha kenarındaki Şampiyonlar Ligi panosunu tekmeledi.

Xavi bu hareketi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın kalan kısmında PSG, 61 ve 89. dakikada Mbappe ile 2 gol daha buldu ve müsabakayı 4-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

"UTANÇ VERİCİ"

Öte yandan Xavi Hernandez, müsabakanın ardından hakem Istvan Kovacs'ın kararlarına öfke kustu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, öfkeliyiz. Araujo'nun gördüğü kırmızı kart bence ağır karar. Böyle bir sezonun emeğinin hakem kararlarıyla sona ermesi utanç verici. Hakem çok kötüydü, felaket. Hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunu söylemek zorundayız, susamayız" ifadelerini kullandı.