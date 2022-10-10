Barcelona’dan Messi’ye büyük onur

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:27

İspanya La Liga ekibi Barcelona’da 20 yıla yakın bir süre oynadıktan sonra 2021 yılında Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi onurlandırılmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN AÇIKLADI: HEYKELİNİ DİKECEĞİZ!

Katalan ekibi, Arjantinli yıldızının heykelini dikeceğini açıkladı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Camp Nou'nun dışına, bir Lionel Messi heykeli dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği haberleri gündem olmuştu. Arjantinli yıldız oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ardından vereceğini ifade etmişti.