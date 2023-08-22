Galatasaray, Avrupa'daki 307. maçında Molde karşısında!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:28
Galatasaray, Avrupa'daki 307. maçında Molde karşısında!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 307. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 31. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak.

Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg, UEFA Kupası'nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonunda A Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık mağlubiyet, 3-1'lik galibiyet aldı.

SON 16 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

AVRUPA'DA SON 8 DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon 





Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 
35 
12 

15 
42 
53
UEFA Şampiyonlar Ligi 
116 
28 
29
59 
112 
197
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 
30 
20 


68 
31
Kupa Galipleri Kupası
32 
12 

13 
42 
55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
92 
36 
31 
25 
142 
113
UEFA Süper Kupa





1
Toplam 
306 
109 
82 
115 
408 
450



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