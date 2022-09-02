İspanyol futbolcu Hector Bellerin, Barcelona'ya geri döndü!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, altyapısından yetişen Hector Bellerin'i kadrosuna kattı.
Barcelona, altyapısından yetişen Hector Bellerin transferini, İspanya'da transfer döneminin bitmesine dakikalar kala açıkladı.
Uzun süredir sağ bek arayışında olan ve Sergino Dest'i Milan'a gönderen Barcelona, altyapısından yetiştirip Arsenal'e gönderdiği Bellerin'i geri aldı. Barcelona'nın bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği, Arsenal ile sonraki satıştan pay verecek şekilde anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Hector Bellerin geçen sezon Real Betis'e kiralanmış ancak sezon sonunda yeşil beyazlı ekip yıldız oyuncunun maaşını karşılayamayınca mecburi ayrılık yaşanmıştı.
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