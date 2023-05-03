Barcelonalı kaleci Inaki Pena'dan Galatasaray yorumu

Galatasaray'da geçtiğimiz yıl yarım sezonluğuna Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, sarı kırmızılı kulübün genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın paylaşımına yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:42
Barcelonalı kaleci Inaki Pena'dan Galatasaray yorumu
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Galatasaray'ın kaleci alternatifleri arasında yer alan Inaki Pena'dan flaş bir hamle geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık geçiren İspanyol oyuncu, sarı kırmızılı kulübün genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın paylaşımına yorum yaptı.

Inaki Pena, genç oyuncunun paylaşımına, alev ve el kaldırma işareti bulunan emojiler gönderdi.

24 yaşındaki file bekçisinin bu hamlesi birçok taraftar tarafından paylaşılırken, oyuncunun gönlünün Galatasaray'da olduğu yorumları yapıldı.

SÖZLEŞME UZATMADI

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek İspanyol file bekçisi henüz takımıyla yeni kontrat imzalamadı.

Başarılı oyuncuya Galatasaray'ın yanı sıra birçok takımın ilgi gösterdiği biliniyor.


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