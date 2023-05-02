Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü
Süper Lig ekibi Galatasaray, Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Galatasaray, Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Sam Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Cenazeye katılmak için izin isteyen değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz."
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuncay Özkan: 'Elimizde isim isim belgeler var...'
- Özmenlerle ortak uçak üretimi anlaşmasını kim bozdu?
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Birinci turda kazanma oranı yüksek
- Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük’ten maliyet uyarısı
- Kılıçdaroğlu son kez uyardı
- Mars'ın alçak enlemlerinde suya dair kanıt bulundu