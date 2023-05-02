Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü

Süper Lig ekibi Galatasaray, Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 20:01
Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü
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Galatasaray, Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Sam Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Cenazeye katılmak için izin isteyen değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz."


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