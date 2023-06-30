Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:26

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:29

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler için Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.

BarçaTimes'ın haberine göre; İstanbul'a gelen Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifini sundu. Haberde mali açıdan zor günler geçiren Barcelona'nın, bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifi sunduğu belirtildi.

Buna karşılık İspanyol ekibin, Arda Güler'in 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği aktarıldı.

Arda Güler

FENERBAHÇE KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise Barcelona'nın teklifine henüz cevap vermediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Arda ile yapılacak 3. zirvenin ardından Barcelona'ya geri dönüş yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe cephesi Arda Güler'i bu yıl kadrosunda tutmak ve serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'dan daha yüksek bir rakama satmak istiyor. Fenerbahçe'nin en kötü ihtimalde düşüncesi ise Arda'nın 1 yıl daha kalması ve ardından istediği takıma gitmesi yönünde oldu.

Deco

"TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net bir şekilde dile getiren Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" sözlerini sarf etmişti. Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğine dikkat çeken Laporta, "Gözlemci ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" demişti.

Önceki sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.