Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, hırsızlar tarafından darbedildi!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da Gabonlu futbolcu Pierre Emerick Aubameyang'ın evine hırsız girdi. Demir sopayla darbe aldığı belirtilen futbolcunun durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu.
Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.
Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.
DEMİR SOPAYLA DARBEDİLDİ
RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.
Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.
El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.
İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.
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