Barış Alper Yılmaz'dan Süper Kupa açıklaması: 'Henüz bir şey kazanmadık'

Süper Kupa'nın yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

"BU MAÇI KAZANDIK AMA..."

Maçın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maç inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.