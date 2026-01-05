Cumhuriyet Gazetesi Logo
Felipe Augusto'dan mağlubiyet açıklaması: 'Hocamızın istediklerini yaptık ama...'

Felipe Augusto'dan mağlubiyet açıklaması: 'Hocamızın istediklerini yaptık ama...'

5.01.2026 23:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Felipe Augusto'dan mağlubiyet açıklaması: 'Hocamızın istediklerini yaptık ama...'

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililerde Felipe Augusto maç sonu açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Augusto, "Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın neler yapabileceğinin farkındaydık. Bizim de çok eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi " ifadelerini kullandı.

"GOLLER MORAL OLARAK BİZİ ÜZDÜ"

İkinci yarının daha belirleyici olduğunu dile getiren Augusto, "İkinci yarı çıktık ve golü bulduk, 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik. Biz atamadık, onların atması işin rengini değiştirdi. Bu goller moral olarak bizi üzdü" dedi.

Aldıkları risklerden dolayı gol yediklerinin altını çizen Augusto, "Gol bulabilmek için öne çıktık, onlar da daha fazla alan buldu. Son bölümde domine ettiler ama bu gol bulma isteğimizden. İyi şeyler de yaptık, istemediğimiz şeyler de oldu" açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Süper Kupa

İlgili Haberler

Cezası sonrası sahalara dönmüştü: Eren Elmalı'dan duygusal açıklama!
Cezası sonrası sahalara dönmüştü: Eren Elmalı'dan duygusal açıklama! Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'da Yunus Akgün'den Leroy Sane'ye övgü!
Galatasaray'da Yunus Akgün'den Leroy Sane'ye övgü! Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Karagümrük'ten Cenk Tosun ve Necip Uysal açıklaması!
Fatih Karagümrük'ten Cenk Tosun ve Necip Uysal açıklaması! Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, katıldığı bir radyo programında transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.