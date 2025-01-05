Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Tivibu Spor'a önemli açıklamalar yaptı.
Göztepe maçındaki bir taçta topun kendisinden çıktığını ifade eden Barış Alper Yılmaz'ın babasına bu pozisyon soruldu.
Yüksel Yılmaz bu soruya "Bu ahlaki boyutu, onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı" cevabını verdi.
"AVRUPA'YA GİTMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili soruyu ise "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" sözleriyle yanıtladı.
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #transfer #galatasaray
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