Barış Alper Yılmaz'ın son durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı!
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Sivasspor maçına sakatlanan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Rej Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.
YENER İNCE AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak" ifadelerini kullandı.
Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın pazartesi günü İstanbul'da MR'ı çekileceği ifade edildi.
Oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in ise arka adalesinde sakatlık şüphesinin bulunduğu kaydedildi.
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