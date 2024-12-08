Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Bu duruma getiren herkes...'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:00

Güncelleme: 08.12.2024 - 19:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuna tepki gösteren Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

“Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisinden koşup, diğer mevkisindeki arkadaşının ayağına bilerek vurması, basması, onu sakatlamak için bir çaba sarf etmesi, VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin pozisyona kırmızı kart vermemesi aslında bugünün özeti.

Bir milli oyuncunun, çok değerli bir oyuncunun sakatlandığı bir günde daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Maçın sonu bugünün, bundan önceki haftaların özetiydi. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun.”