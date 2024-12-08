İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Gerekeni yaparız...'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçının ardından katıldığı bir YouTube kanalında görüşlerini aktardı. Hacıosmanoğlu, maçın son anlarında Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyona tepki gösterdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa...
Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..."
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