İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Gerekeni yaparız...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçının ardından katıldığı bir YouTube kanalında görüşlerini aktardı. Hacıosmanoğlu, maçın son anlarında Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyona tepki gösterdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Gerekeni yaparız...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:11

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa...

Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..."


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #kırmızı kart

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Bu duruma getiren herkes...'

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Bu duruma getiren herkes...'
Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'

Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler