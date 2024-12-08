Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Yunsu Akgün, maçın ardından konuştu.

Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:53

Galatasaray'da Yunus Akgün, Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yunus Akgün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık."

"BARIŞ İÇERİDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

"Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem."

"Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #yunus akgün #galatasaray

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