Barış Alper’e yapılan harekete kırmızı vermeyen Turgut Doman maç yönetmeyecek: Hakemliği ‘bitiyor’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Maçın ardından TFF, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçmişte örneği görülmemiş şekilde pozisyonla ilgili açıklamalar yaparken Riva’da “sıcak saatler” yaşandı!

VAR KAYITLARINI DİNLEDİ

MHK Başkanı Gündoğdu, pazar akşamı Doman ile görüşüp pozisyonu sordu. Hakem Doman, Manaj’ın müdahalesinin krampona olduğunu gördüğü için kırmızı kart vermediğini açıkladı. Gündoğdu ve ekibi, dün Riva’da Sivasspor-G.Saray maçının VAR kayıtlarını dinledi. Barış Alper’in pozisyonuyla ilgili olan kısmı notlar alarak dinlediği öğrenilen Gündoğdu, hakem Doman ile bir kez daha görüşüp yazılı savunma istedi. Başkan Gündoğdu ve MHK yönetimi, VAR’ın doğru bir uyarıyla pozisyonu izletmesine rağmen Doman’ın Manaj’a kırmızı kart göstermemesini “vahim hata” olarak değerlendirdi.

DOMAN’A SORUŞTURMA

MHK, maçlarda siyah beyaz hata yapan hakemlere normalde uygulanan ceza prosedürünün bu kez dışına çıkma kararı aldı. Doman için idari süreç başlatıldı. MHK, Doman hakkındaki soruşturmayı kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna olayın gerekçelerini de sunacak. Genelde 3-4 hafta olarak uygulanan ceza, bu kez Doman için bir hayli uzun sürecek. Gündoğdu ile ekibinin, Turgut Doman’a bu sezon bir daha maç vermeme kararı alacağı öğrenildi. Hatta bazı isimlerin, Doman’ın görevden alınmasını istediği bildirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da durumla ilgili Gündoğdu’dan sürekli bilgi aldığı kaydedildi. Doman’ın, yaşananlar sonrası hakemliği bırakma kararı alması da gündemde...