Başakşehir, Alican Özfesli'yi TFF 1. Lig'e kiraladı

Süper Lig ekibi Başakşehir, futbolcu Alican Özfesli'nin TFF 1. Lig kulübü Erzurumspor FK'ye kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 18:43
Başakşehir, Alican Özfesli'yi TFF 1. Lig'e kiraladı
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Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek" ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.


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