Başakşehir, Alican Özfesli'yi TFF 1. Lig'e kiraladı
Süper Lig ekibi Başakşehir, futbolcu Alican Özfesli'nin TFF 1. Lig kulübü Erzurumspor FK'ye kiralandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek" ifadelerine yer verildi.
Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.
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