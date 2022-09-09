Başakşehir, Alican Özfesli'yi TFF 1. Lig'e kiraladı

09 Eylül 2022 Cuma, 18:43

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek" ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.