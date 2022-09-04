Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Hearts ile kozlarını paylaşacak. İstanbul ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Hearts müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Video Haberler
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- Soylu için harekete geçiliyor
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi