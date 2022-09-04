Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Hearts ile kozlarını paylaşacak. İstanbul ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 16:49
Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Hearts müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.


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