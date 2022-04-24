Başakşehir evinde 3 puanı 3 golle aldı!
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 65 ve 88. dakikalarda Deniz Türüç ile 77'de Mahmut Tekdemir kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaparken, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Hatayspor ise 49 puanda kaldı ve kazanamama serisi 5 maç oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Altay'ı konuk edecek.
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