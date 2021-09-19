Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

19 Eylül 2021 Pazar, 09:24

Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında ligde henüz puan alamayan Başakşehir'le karşılaşacak.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Medipol Başakşehir ise ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor 'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR İLE 27. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia