Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu'na AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Yiğit Arslan eşlik edecek.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci