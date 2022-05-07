Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:19
Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak. 

Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu'na AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Yiğit Arslan eşlik edecek. 


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