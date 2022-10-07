Başakşehir Letonya'dan lider döndü!

07 Ekim 2022 Cuma, 00:08

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Letonya ekibi Rigas Skola ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. NSB Arkadija Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Başakşehir, maç boyunca oyuna hakim olan taraftı. Topla yüzde 75 oynama oranı yakalayn ve rakip kaleye tam 16 şut atan Başakşehir, fileleri havalandıramadı.

Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Başakşehir, bu sonuçla puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rigas Skola ise gruptaki 2. puanını aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Fiorentina ile grupta oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Münir'in yerine Lucas Lima, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Bertrand Traore'yei ilk 11'de şans verdi.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMININ BAŞINDA

Hastalığı nedeniyle Letonya'ya gecikmeli giden teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmada takımının başında yer aldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmadan bir gün önce Letonya'ya gelirken, Belözoğlu maç günü bu ülkeye ulaştı ve yedek kulübesinde takımına destek verdi.

KALE YİNE MUHAMMED'E EMANET

Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında takımın kalesini yine Muhammed Şengezer'e emanet etti.

Turuncu-lacivertli takımın A Grubu'nda oynadığı Hearts ve Fiorentina karşılaşmalarında da kaleyi koruyan Muhammed, Letonya deplasmanında da kaleye geçen isim oldu. Deneyimli kaleci Volkan Babacan ise yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesinde, Endonezya'da Persebaya Surabaya ile Arema Malang takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.