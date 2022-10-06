UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Omonia'yı 3 golle geçti!
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Omonia'yı 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Manchester United, Omonia deplasmanına konuk oldu. İngiliz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 84. dakikalarda Marcus Rasford ile 63. dakikada Antony Martial kaydetti. Ev sahibi ekip Omonia'nın gollleri ise 34. dakikada Karim Ansarifard ve 85. dakikada Nikolas Panayiotou'dan geldi.
RONALDO FORMA GİYDİ
Manchester United'da ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Manchester United, 6 puana yükseldi. Omonia'nın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.
Grubun 4. haftasında Manchester United, Omonia'yı Old Trafford'da ağırlayacak.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- Yargıtay'da büyük skandal
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Motorine dev zam
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!