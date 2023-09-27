Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik!

Süper Lig'in 3 .hafta erteleme maçında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder ile Emre Mor mücadele forma giyemeyecek.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:06
Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında perşembe günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.


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