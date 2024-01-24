Başakşehir maçına saatler kala Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak maç öncesi Gana Milli Takımı kadrosunda yer alan Alexander Djiku'nun Başakşehir maçı için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
DJIKU MAÇ KADROSUNDA
Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli Alexander Djiku, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve maç kadrosuna dahil edildi.
Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Josef, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek.
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