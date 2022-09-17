Emre Belözoğlu ve Başakşehir'den büyük katkı!
Bu sezon 5 takımla Avrupa kupalarına başlayan Türkiye, Konyaspor’un elenmesiyle şu anda 4 temsilciyle yola devam ediyor. Başakşehir, Konferans Ligi’nde namağlup ilerleyip 9.000 puan topladı ve ilk sırayı aldı. Şampiyonlar Ligi’nden elenen ama Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 7.000 puanla ikinci sırada. Sivasspor, Cluj deplasmanında kazanarak moral buldu ve 3.000 topladı. Trabzonspor da Kızılyıldız galibiyeti sonra 2.500 puan yaptı. Elenen Konyaspor ise sezonu 2.500 puan ile kapatmıştı. Toplamda 24.000 puan elde edildi. 5 takıma bölünmesi sonucunda da 4.800’lük puan ortaya çıktı.
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