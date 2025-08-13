Başakşehir - Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.
Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta İstanbul Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.
Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen, mücadelede forma giyemeyecek.