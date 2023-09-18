Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:00

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile yolları ayırdığı açıkladı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde,

''Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

2021-22 sezonunun başında Galatasaray'dan transfer olan Şener Özbayraklı, Başakşehir formasıyla 31 karşılaşmada forma giydi.