Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile yolları ayırdığı açıkladı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde,
''Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
2021-22 sezonunun başında Galatasaray'dan transfer olan Şener Özbayraklı, Başakşehir formasıyla 31 karşılaşmada forma giydi.
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