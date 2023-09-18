Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:00
Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile yolları ayırdığı açıkladı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde, 

''Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' 

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI 

2021-22 sezonunun başında Galatasaray'dan transfer olan Şener Özbayraklı, Başakşehir formasıyla 31 karşılaşmada forma giydi.


Player Alanı
Şener Özbayraklı Başakşehir transfer süper lig

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