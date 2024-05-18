Trabzonspor'dan Altay Bayındır iddialarına yanıt
Trabzonspor, Altay Bayındır için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Trabzonspor, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'la ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Altay Bayındır’ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur.
Kamuoyuna duyurulur."
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