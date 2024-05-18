Trabzonspor'dan Altay Bayındır iddialarına yanıt

Trabzonspor, Altay Bayındır için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:15
Trabzonspor'dan Altay Bayındır iddialarına yanıt
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Trabzonspor, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'la ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Altay Bayındır’ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur.

Kamuoyuna duyurulur."


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