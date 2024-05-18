Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:35

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:35

Bu sezon istediği performansı ortaya koyamayarak, liderlik yarışından erken kopan Trabzonspor gelecek sezon transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Bordo Mavililer Zidane Sertdemir'i listesine aldı. Peki, Zidane Sertdemir kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Zidane Sertdemir kaç yaşında, nereli?

ZİDANE SERTDEMİR KİMDİR?

Batuhan Zidane Sertdemir 4 Şubat 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. Orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Danimarkalı futbolcudur. Superligaen ekibi Nordsjaelland forması giymektedir. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Zidan Sertdemir, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Zidan Sertdemir, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.