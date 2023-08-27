Başakşehirli Ahmed Touba'nın yeni adresi belli oldu
Başakşehir, Cezayirli futbol Ahmed Touba'nın Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lecce'ye geçici transfer olduğunu açıkladı.
RAMS Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba'yı İtalyan ekibi Lecce'ye kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmed Touba'nın yeni sezonda İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmesinin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Ahmed Touba
39 MAÇTA 1 GOL
25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Touba bu sezon ise 1 resmi müsabakada görev aldı.
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