Başakşehirli Ahmed Touba'nın yeni adresi belli oldu

Başakşehir, Cezayirli futbol Ahmed Touba'nın Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lecce'ye geçici transfer olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:29
Başakşehirli Ahmed Touba'nın yeni adresi belli oldu
Abone Ol google-news

RAMS Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba'yı İtalyan ekibi Lecce'ye kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmed Touba'nın yeni sezonda İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmesinin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Ahmed Touba

39 MAÇTA 1 GOL

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Touba bu sezon ise 1 resmi müsabakada görev aldı.


Player Alanı
Ahmed Touba Lecce transfer Başakşehir

İlgili Haberler

SON DAKİKA Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı

SON DAKİKA Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı: Menajerleri İstanbul'a geldi

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı: Menajerleri İstanbul'a geldi
İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Marco Verratti teklifi...

İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Marco Verratti teklifi...

En Çok Okunan Haberler