Başkan Koç, yönetimiyle toplantı yaptı, Hırvat hoca Bilic ön planda
Fenerbahçe’de Vitor Pereira, Beşiktaş derbisi dahil, 3 maçı da kazansa gönderilecek. Şu an için 1 numaralı adayı Slaven Bilic.
Fenerbahçe ve Beşiktaş pazar günü oynayacakları derbi maçın hazırlıklarını sürdürürken iki kulübün başkan ve yöneticileri teknik direktör çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş, şu an Önder Karaveli’ye emanet. Adaylar arasında Şenol Güneş birinci sıraya çıktı. F.Bahçe’de Vitor Pereira’nın yerine getirecek yeni ismi düşünülüyor. Başkan Ali Koç yöneticilerle durum değerlendirme toplantısı yaptı. Şu an için 1 numaralı adayı Slaven Bilic. Ancak Hırvat teknik adam, 3 Ocak’a kadar Beijing Guoan’dan ayrılamıyor. Pereira’nın gönderilmesi durumunda, Karagümrük (d) ve Malatya maçları ile kupada Afyon karşılaşmasında takımın başında teknik adam olmayacak. Anlaşma sağlanması halinde Bilic, en erken 10 Ocak’taki Adana Demir mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek. Yönetimin önünde iki seçenek var. Birincisi her şeye rağmen ilk yarıyı Portekizli teknik adamla tamamlamak ve Afyon maçından sonra yolları ayırmak. Diğeri ise hocayı bir an önce göndermek ve Bilic gelene kadar takımı yeniden Tahir Karapınar’a emanet etmek.
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F.Bahçe’de tedavileri süren Valencia ile Mert Hakan Yandaş dünkü idmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı.
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