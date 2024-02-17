Başkan sahaya indi, hakemle tartıştı!
Fransa Ligue 1'in 22. hafta maçında Nice deplasmanda Lyon'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Clement Turpin ile tartıştı.
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lyon sahasında Nice'i konuk etti. Lyon müsabakayı 22. dakikada Mangala'nın golüyle 1-0 kazandı ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
Lyon yenilgisiyle Nice'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
Göz Atın
BAŞKAN SAHAYA İNİP HAKEMLE TARTIŞTI
Hakem kararlarından memnun olmayan Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere, karşılaşma sonrası sahaya indi ve hakem Clement Turpin'le tartıştı.
Nice ligde gelecek hafta Clermont'u konuk edecek. Lyon ise Metz deplasmanına çıkacak.
?? Le président de l'@ogcnice Jean-Pierre Rivère furieux envers l'arbitrage de M.Turpin dans le tunnel du stade ! #OLOGCN pic.twitter.com/2NHnbno38a— Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 16, 2024
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