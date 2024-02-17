Başkan sahaya indi, hakemle tartıştı!

Fransa Ligue 1'in 22. hafta maçında Nice deplasmanda Lyon'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Clement Turpin ile tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:34
Başkan sahaya indi, hakemle tartıştı!
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Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lyon sahasında Nice'i konuk etti. Lyon müsabakayı 22. dakikada Mangala'nın golüyle 1-0 kazandı ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Lyon yenilgisiyle Nice'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

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BAŞKAN SAHAYA İNİP HAKEMLE TARTIŞTI

Hakem kararlarından memnun olmayan Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere, karşılaşma sonrası sahaya indi ve hakem Clement Turpin'le tartıştı.

Nice ligde gelecek hafta Clermont'u konuk edecek. Lyon ise Metz deplasmanına çıkacak.

 


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