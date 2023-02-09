Basketbolda Türkiye Kupası maçlarına erteleme kararı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu, erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı açıklamayla Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TBF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle bu yıl düzenlenmesi planlanan Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının, kulüplerimizle yapılan istişare dikkate alınarak sezon öncesi ilan edilen tarihlerde oynanmamasına karar verilmiştir. Yeni faaliyet programı kulüplerimizle yapılacak görüşmelere göre yeniden değerlendirecektir. İlgili müsabakalara satın alınan dijital biletlerin iadesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bilet tutarı, işlemde kullanılan banka/kredi kartına 10 iş günü içinde iade edilecektir.
Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı