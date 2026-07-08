Başlama vuruşu Rıza Çalımbay’dan

Türk futbolunun unutulmaz isimleri Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda boy gösteriyor. Galatasaraylı Büyük Metin, Büyük Savaş, Tanju Çolak, Muhammet Altuntaş, Çilli Mehmet, Fenerbahçe’den Nezihi Tosuncuk, Mehmet Hacıoğlu, Mustafa Arabacıbaşı, Beşiktaş’tan Necdet Ergün, Şenol Fidan, Ziya Doğan, Trabzonspor’dan İsmail Gökçek turnuvada sahne aldı. Önceki gün başlama vuruşunu Türk futbolunun atom karıncası Rıza Çalımbay yaptı.

Açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

“Türk futboluna birçok futbolcu yetiştiren Yücespor’un yöneticilerinin daveti beni çok sevindirdi.”

Yücespor Genel Koordinatörü Ender Doğru ise, “Rıza Çalımbay’ın davetimizi kırmayarak gelmesiyle kulübümüz büyük mutluluk duydu, kendisine çok teşekkür ederiz. Her gün saat 19.00’da başlayan turnuva maçlarımızın büyük bir rekabet içerisinde geçmesi ve tribünlerdeki ilginin her geçen gün artması bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.