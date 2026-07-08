Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başlama vuruşu Rıza Çalımbay’dan

Başlama vuruşu Rıza Çalımbay’dan

8.07.2026 14:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başlama vuruşu Rıza Çalımbay’dan

Türk futbolunun unutulmaz isimleri Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda boy gösteriyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türk futbolunun unutulmaz isimleri Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda boy gösteriyor. Galatasaraylı Büyük Metin, Büyük Savaş, Tanju Çolak, Muhammet Altuntaş, Çilli Mehmet, Fenerbahçe’den Nezihi Tosuncuk, Mehmet Hacıoğlu, Mustafa Arabacıbaşı, Beşiktaş’tan Necdet Ergün, Şenol Fidan, Ziya Doğan, Trabzonspor’dan İsmail Gökçek turnuvada sahne aldı. Önceki gün başlama vuruşunu Türk futbolunun atom karıncası Rıza Çalımbay yaptı. 

Açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı: 

“Türk futboluna birçok futbolcu yetiştiren Yücespor’un yöneticilerinin daveti beni çok sevindirdi.”

Yücespor Genel Koordinatörü Ender Doğru ise, “Rıza Çalımbay’ın davetimizi kırmayarak gelmesiyle kulübümüz büyük mutluluk duydu, kendisine çok teşekkür ederiz. Her gün saat 19.00’da başlayan turnuva maçlarımızın büyük bir rekabet içerisinde geçmesi ve tribünlerdeki ilginin her geçen gün artması bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

İlgili Konular: #rıza çalımbay #Turnuva

İlgili Haberler

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri...
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri... 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 16 turu İsviçre-Kolombiya maçıyla tamamlandı. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri...
Dünya Kupası finalleri için özel top
Dünya Kupası finalleri için özel top Spor giyim markası adidas, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalleri, üçüncülük maçı ve finalinde kullanılacak resmi maç topu TRIONDA FINAL'i tanıttı.
Murat Yakın'dan Kolombiya maçı açıklaması: 'Sonunda uğursuzluğu kırdık'
Murat Yakın'dan Kolombiya maçı açıklaması: 'Sonunda uğursuzluğu kırdık' İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, Kolombiya karşısında penaltı atışları sonucunda elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.